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Каштру: «Я в чудеса не верю. Но я верю в свою работу»

Наставник «Шахтера» поделился ожиданиями от матча с «Ромой»
Футбол Лига Европы UEFA
17 марта 19:18
Каштру: «Я в чудеса не верю. Но я верю в свою работу»
Луиш Каштру / Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на пресс-конференции дал комментарий перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой».

За счет чего вы планируете отыграть три мяча у такого сильного соперника, как «Рома»? И давят ли на вас счет первого матча и плохая форма «Шахтера»?

Никто не создаст такого давления на меня, как я давлю сам на себя. Есть моя ответственность, это ответственность профессии. Мы ее принимаем. Больше всего давления исходит от меня самого.

Если говорить об игре в Риме, будет очень сложно. Мы знаем, что завтра игра будет очень непростой. Но мы постараемся сделать все, чтобы ухватиться за возможность отыграться.

На сегодняшней тренировке использовались какие-то специальные упражнения?

Да, сегодня были особенные упражнения. И сегодня, и вчера.

В перерыве матча в Риме кто-то из игроков сказал: «Все знают, как мы играем». Эта фраза попала в трансляцию. Вы считаете, что игра «Шахтера» сейчас на самом деле слишком хорошо известна? И готовите ли вы какой-то сюрприз?

Все мы знаем, как играют другие команды. Все тренеры знают, как играют их соперники. Все знают, как играют «Сити», «Ливерпуль», «Реал». Думаю, игрок имеет в виду, что соперники знали, как блокировать наши действия. Но тогда почему 25 минуте второго тайма мы имели полное преимущество? Как же мы тогда обыграли «Реал» или «Десну»? В наши дни люди много читают, смотрят телевизор, фильмы. Но иногда лучше закрыться от внешнего мира.

Когда мы проигрываем, все все знают. Когда выигрываем – знает только тренер. Странно. Видимо, это какое-то правило футбола. Мы продолжим жить по этим правилам.

За всю историю еврокубков украинским командам никогда не удавалось отыграть разницу в три мяча. Если завтра вам удастся камбэк, всеми это будет расценено как чудо. Научила ли жизнь вас верить в чудеса? И случались ли в вашей жизни моменты, которые можно расценивать как чудо?

Я отвечу на ваш своим вопросом. Вы были в Загребе? Вы видели игру? На 90-й минуте вы думали, что мы можем сравнять счет. Нет? Ну вот и ответ, я его дал. Только это была работа, это не было чудом. В футболе такое бывает. Мы верим в то, что мы делаем. Я верю в свою работу. Весь мир вокруг меня может быть против, но я буду верить. Я очень сконцентрирован на своей работе. В мире часто обсуждается, что говорят другие. Но люди не говорят, что они думают, не говорят это от себя. Я думаю, что мы должны говорить то, что мы думаем. Отражать это в себе.

Нам сложно, это правда. Но почему мы не можем все поменять? Это вызов для игроков, они это понимают. Если мы проиграем – поздравлю «Рому». Это футбол. Или мы, или они. Посмотрим.

Вы уже говорили, что Паулу Фонсека – ваш друг. А можете рассказать историю вашей дружбы? Как вы познакомились, как общались?

С Паулу мы пересекались несколько раз в карьере. Когда я работал в «Порту», он пришел в этот клуб. Это был его первый большой шаг. Хотя мы были знакомы и раньше. Мы общались практически каждый день. Обсуждали футбол, делились мнениями. Он был главным тренером первой команды, я возглавлял дубль. Потом он ушел из «Порту», и я заменил его на посту тренера первой команды. Потому мы встретились уже в Киеве, когда он уходил в «Рому», а я пришел в «Шахтер». Несмотря на разницу в возрасте, мы хорошо общались и дружили.

Следите за текстовой трансляцией матча «Шахтер» − «Рома» на нашем сайте. Игра начнется 18 марта в 19:55 по украинскому времени.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Луиш Каштру Шахтер Донецк Рома (Рим)

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