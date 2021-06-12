Касильяс: «Хочу, чтобы Рамос остался в «Реале»

Ситуация с защитником близится к развязке

Икер Касильяс и Серхио Рамос / фото - Eurosport

Бывший капитан мадриского «Реала»и сборной Испании Икер Касильяс рассказал Marca свое мнение о ситуации вокруг продления контракта «сливочных» с Серхио Рамосом:

«Будем надеяться, что стороны смогут договориться и достигнут гармонии, чтобы все были довольны. Это пойдет на благо футбола. Рамос – чрезвычайно ценный игрок, один из лучших в мире. Но нужно знать позицию клуба. Кто проиграет в случае непродления контракта? Я проиграю. Я люблю футбол, мне нравится видеть Рамоса в «Реале», и я хотел бы, чтобы он остался. Решение примут он и клуб».

Ранее сообщалось, что 35-летний защитник принял решение остаться в «королевском клубе», но руководство команды уже готовит для него церемонию прощания.

Касильяс был капитаном «сливочных» еще до Рамоса. «Святой» пробился через все ступени молодежных команд в основной состав «Реала». В общей сложности он пробыл в системе клуба 25 лет, выиграв все возможные трофеи с командой. Не международном уровне Икер стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

Многие болельщики до сих пор не могу простить президенту «Реала» Флорентино Пересу уход Касильяса из команды, поэтому президент должен аккуратно вести дело с Рамосом, если не хочет нарваться на новую волну негодований.

Напомним, «Реал» установил ценник на Рафаэля Варана.