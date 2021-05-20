Касильяс: «Зидана не за что критиковать. Его достижения невероятны»

Экс-вратарь «Реала» – о достижениях «сливочных» в текущем сезоне

Икер Касильяс / фото - Getty Images

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о достижениях «сливочных» в текущем сезоне, заявив, что главный тренер команды Зинедин Зидан не заслуживает критики со стороны фанатов и экспертов. Цитирует Касильяса портал Marca.

О Зидане Зидана не за что критиковать. Его достижения невероятны, добиться такого могут немногие. О Ла Лиге Я бы предпочел, чтобы «Реал» шел на первом месте, но я надеюсь, что «Вальядолид» поможет нам стать чемпионами. Давайте посмотрим, сможем ли мы выиграть Ла Лигу.

Напомним, останется ли Зидан в «Реале» станет известно по завершению сезона.