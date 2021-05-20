Будущее Зидана в «Реале» определиться на следующей неделе
Касильяс: «Зидана не за что критиковать. Его достижения невероятны»
Экс-вратарь «Реала» – о достижениях «сливочных» в текущем сезоне
20 мая 21:08
Икер Касильяс / фото - Getty Images
Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о достижениях «сливочных» в текущем сезоне, заявив, что главный тренер команды Зинедин Зидан не заслуживает критики со стороны фанатов и экспертов. Цитирует Касильяса портал Marca.
О Зидане
Зидана не за что критиковать. Его достижения невероятны, добиться такого могут немногие.
О Ла Лиге
Я бы предпочел, чтобы «Реал» шел на первом месте, но я надеюсь, что «Вальядолид» поможет нам стать чемпионами. Давайте посмотрим, сможем ли мы выиграть Ла Лигу.
Напомним, останется ли Зидан в «Реале» станет известно по завершению сезона.
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