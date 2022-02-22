«Катастрофа». Экс-защитник сборной Украины вспомнил свой опыт участия в плей-офф за выход на международный турнир

Юрий Дмитрулин / Фото - FootBoom

Бывший защитник сборной Украины Юрий Дмитрулин вспомнил события матчей плей-офф отбора на Евро-2000 против Словении. В конце марта «сине-желтые» сыграют с Шотландией в полуфинале мини-турнира за выход на ЧМ-2022.

Изучая соперника, мы понимали, что будет очень сложно. Возможно, поначалу словенцы нас побаивались, поэтому и выбрали выжидательную тактику. Не знаю, почему, но во втором тайме игра полностью перевернулась и в тактическом, и психологическом плане.

Удаления Парфенова и Гусина? Мне сейчас сложно вспомнить, за что удаляли наших футболистов, но сам факт не добавлял команде уверенности. И сами понимаете, что заканчивать матч вдевятером тоже очень непросто…

Второй пропущенный мяч? Даже спустя более 20-ти лет могу сказать, что это не убило команду. Да, Саня Шовковский ошибся, обидно, но это игра, и каждый может допустить оплошность. Футбол – это командный вид спорта, и ответственность за результат несет весь коллектив.

Перед ответной игрой все было нормально, настрой был запредельный, но снегопад в какой-то мере спутал нам карты. Я не хочу, чтобы это выглядело как какая-то отговорка, но это повлияло на качество передач, качество отбора. Сборная Словении приехала в Киев, имея один мяч в запасе, поэтому не мудрено, что соперник полностью закрылся, рассчитывая на какую-то контратаку.

Как нам позволяли, так мы и играли. Честно, я не помню, чтобы была команда от тренерского штаба отойти к своим воротам после забитого мяча. Просто так складывалась игра, не более того.

Забитый мяч словенцев? Катастрофа, шок, разочарование… Я не знаю, какие еще можно подобрать слова, когда ты понимаешь, что путевка на большой форум выскользнула у тебя из рук. Мы считались фаворитами, но, на Евро поехали словенцы.

Это противостояние было одним из самых болезненных – так точно. Хотя для меня не менее обидным было поражение от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов весной 99-го. Или, скажем, отборочный турнир Евро-1996 (U-21), когда мы в последнем туре проиграли сборной Италии (1:2) и не попали в финальный турнир. Но опять же, никто никого не обвиняет, таков футбол, который, как и повседневная жизнь состоит из положительных и отрицательных эмоций.

Перспективы нынешней сборной в плей-офф? Для начала нужно выиграть у Шотландии, чтобы пробиться в финал плей-офф. Я верю в тренерский талант Александра Петракова. Это квалифицированный наставник, который из ничего может сделать конфетку. К тому же, потенциал нашей сборной дает повод с оптимизмом говорить о предстоящих сражениях.