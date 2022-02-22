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«Катастрофа». Экс-защитник сборной Украины вспомнил свой опыт участия в плей-офф за выход на международный турнир

В конце марта «сине-желтые» постараются пробиться на чемпионат мира-2022
Футбол Сборная Украины
11:27
«Катастрофа». Экс-защитник сборной Украины вспомнил свой опыт участия в плей-офф за выход на международный турнир
Юрий Дмитрулин / Фото - FootBoom

Бывший защитник сборной Украины Юрий Дмитрулин вспомнил события матчей плей-офф отбора на Евро-2000 против Словении. В конце марта «сине-желтые» сыграют с Шотландией в полуфинале мини-турнира за выход на ЧМ-2022.

Тогда все начали приписывать сборной Украины победу и выход на чемпионат Европы. Наша команда готовилась со всей ответственностью, но разговоры, которые велись вокруг этих встреч, только мешали полноценной работе.

Изучая соперника, мы понимали, что будет очень сложно. Возможно, поначалу словенцы нас побаивались, поэтому и выбрали выжидательную тактику. Не знаю, почему, но во втором тайме игра полностью перевернулась и в тактическом, и психологическом плане.

Удаления Парфенова и Гусина? Мне сейчас сложно вспомнить, за что удаляли наших футболистов, но сам факт не добавлял команде уверенности. И сами понимаете, что заканчивать матч вдевятером тоже очень непросто…

Второй пропущенный мяч? Даже спустя более 20-ти лет могу сказать, что это не убило команду. Да, Саня Шовковский ошибся, обидно, но это игра, и каждый может допустить оплошность. Футбол – это командный вид спорта, и ответственность за результат несет весь коллектив.

Перед ответной игрой все было нормально, настрой был запредельный, но снегопад в какой-то мере спутал нам карты. Я не хочу, чтобы это выглядело как какая-то отговорка, но это повлияло на качество передач, качество отбора. Сборная Словении приехала в Киев, имея один мяч в запасе, поэтому не мудрено, что соперник полностью закрылся, рассчитывая на какую-то контратаку.

Как нам позволяли, так мы и играли. Честно, я не помню, чтобы была команда от тренерского штаба отойти к своим воротам после забитого мяча. Просто так складывалась игра, не более того.

Забитый мяч словенцев? Катастрофа, шок, разочарование… Я не знаю, какие еще можно подобрать слова, когда ты понимаешь, что путевка на большой форум выскользнула у тебя из рук. Мы считались фаворитами, но, на Евро поехали словенцы.

Это противостояние было одним из самых болезненных – так точно. Хотя для меня не менее обидным было поражение от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов весной 99-го. Или, скажем, отборочный турнир Евро-1996 (U-21), когда мы в последнем туре проиграли сборной Италии (1:2) и не попали в финальный турнир. Но опять же, никто никого не обвиняет, таков футбол, который, как и повседневная жизнь состоит из положительных и отрицательных эмоций.

Перспективы нынешней сборной в плей-офф? Для начала нужно выиграть у Шотландии, чтобы пробиться в финал плей-офф. Я верю в тренерский талант Александра Петракова. Это квалифицированный наставник, который из ничего может сделать конфетку. К тому же, потенциал нашей сборной дает повод с оптимизмом говорить о предстоящих сражениях.

Напомним, сборная Украины рискует потерять лидера бомбардирской гонки УПЛ перед матчами плей-офф.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Шотландии (футбол) сборная Словении (футбол) Александр Шовковский

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