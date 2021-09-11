Кавани: «Кьеллини был самым сложным защитником, с которым мне приходилось сталкиваться»

Форвард отметил игру итальянского ветерана

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в интервью пресс-службе клуба рассказал, против кого из защитников было тяжелее всего играть в карьере.

Кто самый сложный соперник, против которого ты играл?

«Вы можете себе представить, что я играл против множества разных противников, в том числе против множества сильных. Но я всегда говорил, и уже давно, что самым сложным защитником, с которым мне приходилось сталкиваться, был Джорджо Кьеллини. Мы играли друг против друга во многих играх, и мы боролись друг с другом по всему полю, так что да, я могу вам сказать, что Джорджо Кьеллини был самым сложным защитником, с которым мне приходилось сталкиваться».

Кьеллини выиграл с Италией Евро-2020.

Перед стартом сезона он продлил контракт с «Ювентусом».