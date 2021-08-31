«Атлетико» не отдаст ключевого игрока «Барселоне»
Кавани хочет перейти в «Барселону», но МЮ не отпускает уругвайца
Куману нужен форвард
14:38
Эдинсон Кавани / Фото: goersh.com
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет подписать форварда до закрытия трансферного окна, сообщает Marca.
В связи с травмами Серхио Агуэро и Усмана Дембеле каталонцы пытаются заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Журналист Жерар Ромеро в своем Twitter сообщил, что уругваец согласен на переход, однако манкунианцы не готовы отпускать нападающего.
Напомним, что «Барселона» пыталась подписать ключевого игрока «Атлетико», но «матрасники» ответили отказом.
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