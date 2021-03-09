Кавани хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Эдинсон Кавани / Фото - Goal.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани хочет уйти из клуба летом.

Уругваец разочарован, что так и не получил место в стартовом составе команды и выходит на поле чаще со скамейки запасных. 34-летний игрок готов к смене клуба.

Как сообщает Diario Ole, Кавани ведет переговоры с «Бока Хуниорс».

Срок его контракта с «МЮ» истекает предстоящим летом, однако в контракте есть опция продления еще на один сезон.