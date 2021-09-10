Кавани: «Мама в детстве брила мне голову, чтобы не было вшей, поэтому сейчас ношу длинные волосы»

Эдинсон Кавани / фото - MUFC

Нападающий МЮ Эдинсон Кавани рассказал клубной пресс-службе, почему на протяжении последних 20 лет носит длинные волосы:

У меня были короткие волосы до 15 лет, когда я решил поехать в Монтевидео, столицу Уругвая, играть в футбол. Именно тогда я начал отращивать волосы, вплоть до сегодняшнего дня. Подумать только, вот уже почти 20 лет у меня длинные волосы.

Как я уже сказал ранее, я не знаю, срежу ли их или укорочу ли. Я не вижу причин для этого, потому что мне действительно нравится, когда у меня длинные волосы, и я не могу представить себя с короткими волосами. Я думаю, это во многом связано с тем, что, когда я был ребенком, и моя мама всегда стригла мне волосы и даже стригла меня под машинку, чтобы у меня не было вшей. Думаю, что моя мама не хотела бы их доставать из волос, потому она просто брила мне голову!

Так что, я думаю, это, возможно, мне