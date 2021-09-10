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Кавани: «Мама в детстве брила мне голову, чтобы не было вшей, поэтому сейчас ношу длинные волосы»

Форвард всю карьеру провел с одной и той же прической
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:49
Кавани: «Мама в детстве брила мне голову, чтобы не было вшей, поэтому сейчас ношу длинные волосы»
Эдинсон Кавани / фото - MUFC

Нападающий МЮ Эдинсон Кавани рассказал клубной пресс-службе, почему на протяжении последних 20 лет носит длинные волосы:

«Как ни странно, это вопрос, который я часто слышу среди моих друзей и семьи, когда они спрашивают: «Ты можешь представить себя с короткими волосами, Эди?» «Эди, ты когда-нибудь думал о том, чтобы подстричься короче?» Так что эта тема довольно часто возникает при общении с друзьями и семьей. И я не знаю, я не уверен.

У меня были короткие волосы до 15 лет, когда я решил поехать в Монтевидео, столицу Уругвая, играть в футбол. Именно тогда я начал отращивать волосы, вплоть до сегодняшнего дня. Подумать только, вот уже почти 20 лет у меня длинные волосы.

Как я уже сказал ранее, я не знаю, срежу ли их или укорочу ли. Я не вижу причин для этого, потому что мне действительно нравится, когда у меня длинные волосы, и я не могу представить себя с короткими волосами. Я думаю, это во многом связано с тем, что, когда я был ребенком, и моя мама всегда стригла мне волосы и даже стригла меня под машинку, чтобы у меня не было вшей. Думаю, что моя мама не хотела бы их доставать из волос, потому она просто брила мне голову!

Так что, я думаю, это, возможно, мне

совсем не нравилось и отчасти стало причиной, по которой я не хочу стричься и, вероятно, никогда не сделаю этого, пока не состарюсь!»

За свою богатую карьеру форвард успел поиграть за «Наполи», ПСЖ, а с прошлого сезона выступает в составе «Манчестер Юнайтед».

Уругваец является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

В минувшем сезоне Кавани провел за МЮ 39 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 6 голевых передач.

Напомним, Роналду забрал у Кавани «семерку» и поблагодарил его за это.

 

 

Павел Харченко
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Теги

Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед

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