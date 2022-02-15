Кавани летом покинет МЮ в статусе свободного агента
Кавани может перебраться в чемпионат Испании. Пока это не «Барселона»
Мадридский коллектив заинтересован в услугах звездного форварда
11:22
Эдинсон Кавани / Фото - FacebookЛетом этого года завершится этап карьеры уругвайского форварда Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед».
Соглашение 35-летнего футболиста заканчивается в конце июня, после чего Кавани покинет Англию.
На закате карьеры Эдинсон намерен попробовать свои силы в чемпионате Испании. Как сообщает Todofichajes, претендентом на нападающего является мадридский «Атлетико». «Матрасники» намерены подписать звездного уругвайца.
В трансфере Кавани лично заинтересован наставник мадридцев Диего Симеоне. Аргентинский специалист уверен, что нападающий сможет принести пользу его команде.
Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в «Барселону».
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