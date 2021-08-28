Кавани – самый возрастной игрок «Манчестер Юнайтед», забивавший в финале еврокубков
Кавани не покинет в «Манчестер Юнайтед» после подписания Роналду
34-летний уругваец намерен бороться за место в основном составе команды
08:38
Эдинсон Кавани / Фото - japantimes.co.jpПортугальский форвард Криштиану Роналду 27 августа официально подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
После трансфера 36-летнего игрока сборной Португалии в СМИ появилась информация, что другой нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани вскоре покинет клуб.
Опытный уругваец не собирается уходить. Клуб также настроен сохранить его. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отметим, что Кавани играет в «Манчестер Юнайтед» под седьмым номером, под которым большую часть карьеры выступает Роналду.
В минувшем сезоне 34-летний уругваец провел 39 матчей за МЮ и забил 17 мячей при шести ассистах. Его соглашение заканчивается 30 июня 2022 года.
Накануне Роналду попрощался с «Ювентусом».
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