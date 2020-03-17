«Манчестер Юнайтед» может провернуть трансфер хавбека «Спортинга»
Кавани не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче против «Милана»
Сульшер рассказал, почему форвард не сможет помочь команде
17 марта 18:51
Эдинсон Кавани / Фото: manutd.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил пресс-службе
команды, почему форвард Эдинсон Кавани был в последний момент исключен из заявки на игру с «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Мы рады, что вернулись Донни ван де Бек, Поль Погба и Давид Де Хеа. Это важные игроки.
К сожалению, похоже, что у Кавани проявилась отрицательная реакция на сегодняшнюю тренировку, он почувствовал, что не готов лететь с нами.
Эрика Байи обследуют. Он мог бы сказать, что готов играть, но сегодня он не тренировался.
Напомним, в первой встрече команды не смогли определить сильнейшего.