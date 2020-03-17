Кавани не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче против «Милана»

Эдинсон Кавани / Фото: manutd.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил пресс-службе команды, почему форвард Эдинсон Кавани был в последний момент исключен из заявки на игру с «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.



К сожалению, похоже, что у Кавани проявилась отрицательная реакция на сегодняшнюю тренировку, он почувствовал, что не готов лететь с нами.

Эрика Байи обследуют. Он мог бы сказать, что готов играть, но сегодня он не тренировался.