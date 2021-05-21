Кавани: «С гордостью ношу футболку «Манчестер Юнайтед»

Эдинсон Кавани / Фото: Twitter

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани поделился мнением о своей форме на данный момент. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я очень рад быть частью «Манчестер Юнайтед». Я ношу эту футболку с гордостью. Как я упоминал ранее, я из настоящих футбольных работяг, поэтому собираюсь показывать свою лучшую игру до последней минуты каждого матча. Я делаю все ради того, чтобы мы все вместе насладились счастливыми мгновениями».