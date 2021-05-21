Шикарный гол Кавани не помог МЮ победить «Фулхэм»
Кавани: «С гордостью ношу футболку «Манчестер Юнайтед»
Форвард считает, что он пребывает в хорошей форме
11:59
Эдинсон Кавани / Фото: Twitter
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани поделился мнением о своей форме на данный момент. Его слова приводит пресс-служба клуба.
«Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, я в неплохой форме. Всегда есть что-то, над чем ещё стоит поработать, какой-то аспект, в котором можно прибавить и еще сильнее помочь команде.
Я очень рад быть частью «Манчестер Юнайтед». Я ношу эту футболку с гордостью. Как я упоминал ранее, я из настоящих футбольных работяг, поэтому собираюсь показывать свою лучшую игру до последней минуты каждого матча. Я делаю все ради того, чтобы мы все вместе насладились счастливыми мгновениями».
Ранее стало известно, что форвард МЮ Маркус Рэшфорд стал главным благотворителем Великобритании в 2020-м году.
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