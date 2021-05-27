Кавани – самый возрастной игрок «Манчестер Юнайтед», забивавший в финале еврокубков

Эдинсон обошел легендарного Тедди Шерингема





Эдинсон Кавани / Фото: Sky Sports

Уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани стал самым возрастным игроком, забивавшим за «красных дьяволов» в финале еврокубков, сообщает Sky Sports.



Кавани сравнял счет в матче с «Вильярреалом» в возрасте 34 года и 101 день. Предыдущим рекордсменом был Тедди Шерингем – 33 года и 54 дня.

Также Кавани находится на третьем месте среди 34-летних футболистов, забивавшим за английские клубы в еврокубках. Ранее это удавалось 36-летним Гари Макаллистеру («Ливерпуль») в финале Кубка UEFA 2000/2001 и Дидье Дрогба («Челси») в финале Лиги чемпионов 2011/2012.

Напомним, несмотря на усилия Кавани, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вильярреалу» в финале Лиги Европы.