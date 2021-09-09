Пьянич – о ничьей с Казахстаном: «Обязаны набирать очки с Украиной»
Казах, оформивший дубль в ворота Украины, провалил допинг-тест
Руслан Валиуллин уже пропустил матч с Боснией
Фото: Getty Images
Полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Руслан Валиуллин провали допинг-тест. Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет:
«Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.
Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина, но, по моей информации, все плохо».
Полузащитник уже пропустил встречу сборной Казахстана против Боснии и Черногории. Однако до этого Валиуллин успел оформить дубль в ворота сборной Украины.
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