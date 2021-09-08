Казахстан сделал подарок Украине, отобрав очки у боснийцев
В шестом туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Боснии и Герцеговины на своем поле сыграла вничью с Казахстаном.
Все основные события игры пришлись на второй тайм. Его успешнее начали гости. Счет в матче открыл Куат.
Лишь ближе к концовке встречи Пьянич ударом с точки помог хозяевам отыграться. Менало, казалось бы, принес волевую победу. Но на пятой компенсированной минуте Зайнутдинов спас для Казахстана эту игру.
Обе команды отстают от Украины, занимающей второе место в группе D по два очка. У боснийцев есть игра в запасе.
Отбор на ЧМ-2022, группа D, шестой тур
Босния и Герцеговина – Казахстан 2:2
Голы: Пьянич, 74 (пен.), Менало, 85 – Куат, 51, Зайнутдинов, 90
Босния: Шехич, Хаджикадунич (Менало, 68), Ахмедходжич, Саничанин, Колашинац (Чивич, 46), Цимирот, Пьянич, Стеванович, Налич (Гояк, 54), Джеко, Демирович (Превляк, 79).
Казахстан: Шацкий, Малый, Марочкин, Быстров, Вороговский (Тайкенов, 83), Васильев (Оразов, 83), Логвиненко (Ерланов, 88), Тагыберген, Куат (Жарынбетов, 88), Жуков, Шушеначев (Зайнутдинов, 57).
Предупреждения: Хаджикадунич, Джеко – Зайнутдинов, Марочкин, Васильев
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