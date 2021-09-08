Казахстан сделал подарок Украине, отобрав очки у боснийцев

Положение «сине-желтых» в отборе на ЧМ-2022 улучшилось

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В шестом туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Боснии и Герцеговины на своем поле сыграла вничью с Казахстаном.

Все основные события игры пришлись на второй тайм. Его успешнее начали гости. Счет в матче открыл Куат.

Лишь ближе к концовке встречи Пьянич ударом с точки помог хозяевам отыграться. Менало, казалось бы, принес волевую победу. Но на пятой компенсированной минуте Зайнутдинов спас для Казахстана эту игру.

Обе команды отстают от Украины, занимающей второе место в группе D по два очка. У боснийцев есть игра в запасе.

Отбор на ЧМ-2022, группа D, шестой тур

Босния и Герцеговина – Казахстан 2:2

Голы: Пьянич, 74 (пен.), Менало, 85 – Куат, 51, Зайнутдинов, 90

Босния: Шехич, Хаджикадунич (Менало, 68), Ахмедходжич, Саничанин, Колашинац (Чивич, 46), Цимирот, Пьянич, Стеванович, Налич (Гояк, 54), Джеко, Демирович (Превляк, 79).

Казахстан: Шацкий, Малый, Марочкин, Быстров, Вороговский (Тайкенов, 83), Васильев (Оразов, 83), Логвиненко (Ерланов, 88), Тагыберген, Куат (Жарынбетов, 88), Жуков, Шушеначев (Зайнутдинов, 57).

Предупреждения: Хаджикадунич, Джеко – Зайнутдинов, Марочкин, Васильев