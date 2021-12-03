«Казалось, что игроков «Динамо» на один-два больше». Рангник признался – Лобановский вдохновлял его

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУ Роналду 800+ голов в карьере. Если 15 сезонов забивать по 50 мячей, то все равно будет меньше
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 19
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Окончен
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Унион Берлин - РБ Лейпциг 1:0 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Гранада - Алавес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Шахтер - ФК Львов 6:1 Окончен
Футбол (19 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Челси -:- Запланирован
17:00 Вулверхэмптон - Ливерпуль -:- Запланирован
19:30 Уотфорд - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Марсель - Брест -:- Запланирован
20:00 Лилль - Труа -:- Запланирован
22:00 Ланс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Байер - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Рома - Интер -:- Запланирован
21:45 Наполи - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Вильярреал -:- Запланирован
17:15 Барселона - Бетис -:- Запланирован
19:30 Атлетико - Мальорка -:- Запланирован
22:00 Реал Сосьедад - Реал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - Динамо -:- Запланирован
15:00 Александрия - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Рух - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Колос -:- Запланирован

«Казалось, что игроков «Динамо» на один-два больше». Рангник признался – Лобановский вдохновлял его

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» назвал трех тренеров, которые повлияли на него
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:05
«Казалось, что игроков «Динамо» на один-два больше». Рангник признался – Лобановский вдохновлял его Интервью
Ральф Рангник / Фото - manutd.com

У «Манчестер Юнайтед» новый тренер. После сэра Алекса Фергюсона здесь не удалось развить свои карьеры ни Дэвиду Мойесу, ни Уле-Гуннару Сульшеру, так же как не удалось записать себе в актив еще один успешный проект Луи Ван Гаалу и Жозе Моуриньо.

Теперь на полгода «красных дьяволов» возглавил Ральф Рангник. Он привык выстраивать системы, приходить серьезно и надолго. Что получится из этого союза – посмотрим.

Уже много было сказано о том, скольких тренеров он вдохновил. Юрген Клопп, Юлиан Наггельсман, Томас Тухель – Рангник отыграл важную роль в их становлении в качестве тренеров. И посмотрите какого уровня они достигли сейчас.

Рангник был ментором для многих. Но кто был его примером для подражания, на кого равнялся сам немец?

Пресс-служба МЮ решила расспросить Рангника о трех тренерах, которые помогли ему на пути к статусу «профессора» футбола.

«Что же, да, стоит сказать, что было два или три человека, которые меня вдохновляли. Для начала это был мой хороший друг Хельмут Гросс.

Он вдохновил не только меня, но и еще нескольких немецких тренеров. Он работал с любительскими командами. В обычной жизни он был инженером, строил мосты. Но, помимо этого он являлся, наверное, первым тренером в Германии, который действовал с четверкой защитников и ориентировал игру своей команды на мяч.

Я встретил его, когда мне было 23-24 года. И он серьезно повлиял на мое дальнейшее развитие как тренера. После этого мы работали вместе в Зальцбурге и Хоффенхайме.

Во время моей тренерской карьеры я в 1980-х также был под впечатлением «Милана» Арриго Сакки. Они не просто доминировали в европейском футболе, они стали создателями устойчивого, особенного, уникального стиля игры».

«И во время моего первого тренерского опыта, когда я работал в своем родном городе Бакнанг, то мы играли против «Динамо» Киев Валерия Лобановского. Я много раз рассказывал эту историю.

Я был играющим тренером, играл в поле. После 10 минут игры я остановился и решил пересчитать игроков. Складывалось ощущение, что у «Динамо» было на один или два игрока больше, чем у нас.

После матча я через переводчика поговорил с Валерием Лобановским. Он сказал мне, что его команда каждый день отрабатывает это: постоянный прессинг по всему полю.

Я решил, что должен посетить его тренировки. После этого я понял почему они так играют. И понял, что так действительно можно играть. Если ежедневно отрабатывать это на тренировках».

Арриго Сакки во главе «Милана» выиграл чемпионат Италии и дважды Кубок европейских чемпионов, а потом со сборной Италии дошел до финала чемпионата мира-1994.

А о Валерии Лобановском вы и сами все прекрасно знаете. Пока только ему удалось вывести украинскую команду в полуфинал Лиги чемпионов. А то «Динамо» ведь могло играть в финале. И встретиться там с «Манчестер Юнайтед».

Но тогда в Барселоне МЮ с сэром Алексом встречался с «Баварией». И обыграл ее благодаря чудо-камбеку и позднему голу Сульшера.

Рангник пришел именно в «Манчестер Юнайтед». Занял место как раз Сульшера. Но что принесет этот приход немца нам только предстоит узнать.

В Англию пришел учитель Клоппа и Тухеля. В чем логика назначения Рангника в «Манчестер Юнайтед» посреди сезона?

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ральф Рангник Валерий Лобановский Манчестер Юнайтед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Рангник рассказал, что его удивило в работе Лобановского в «Динамо»
Рангник рассказал, что его удивило в работе Лобановского в «Динамо»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:22
Роналду: «Горжусь, что Каррик был нашим тренером, но пора приветствовать Рангника»
Роналду: «Горжусь, что Каррик был нашим тренером, но пора приветствовать Рангника»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:59
Рангник рассказал, о чем он общался с Сульшером 2 часа
Рангник рассказал, о чем он общался с Сульшером 2 часа
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:50
Рангник – о Роналду: «Никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме»
Рангник – о Роналду: «Никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:41
Рангник назвал свою первоначальную задачу в МЮ
Рангник назвал свою первоначальную задачу в МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:51
Скандал едва не омрачил рекорд Роналду. «Арсенал» потоптался по правилам Fair Play, но выиграть это не помогло
Послесловие
Скандал едва не омрачил рекорд Роналду. «Арсенал» потоптался по правилам Fair Play, но выиграть это не помогло
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:48

Новости: Футбол

Влахович – главная цель «Манчестер Сити» зимой
Влахович – главная цель «Манчестер Сити» зимой
Премьер-Лига (Англия)
21:33
Де Дзерби: «Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо»
Де Дзерби: «Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо»
Украинская Премьер-лига
21:10
«Казалось, что игроков «Динамо» на один-два больше». Рангник признался – Лобановский вдохновлял его
Интервью
«Казалось, что игроков «Динамо» на один-два больше». Рангник признался – Лобановский вдохновлял его
Премьер-Лига (Англия)
21:05
Селезнев: «Мне стыдно за свой поступок. Я не хотел никого оскорблять»
Селезнев: «Мне стыдно за свой поступок. Я не хотел никого оскорблять»
Украинская Премьер-лига
20:55
Тете забил 9-й мяч в сезоне, установив личный рекорд
Тете забил 9-й мяч в сезоне, установив личный рекорд
Украинская Премьер-лига
20:31
Бондаренко и Конопля забили дебютные голы за «Шахтер»
Бондаренко и Конопля забили дебютные голы за «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
20:01
Ракицкий стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре
Ракицкий стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре
В Европе
19:52
«Ювентус» готов к понижению в классе и исключению из еврокубков
«Ювентус» готов к понижению в классе и исключению из еврокубков
Серия А (Италия)
19:28
«Интер» расторгнет контракт с Эриксеном. Ему не разрешат играть с дефибриллятором в Италии
«Интер» расторгнет контракт с Эриксеном. Ему не разрешат играть с дефибриллятором в Италии
Серия А (Италия)
19:12
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
11
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Все новости

Анонсы

Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция
20:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Челси». Онлайн трансляция
4 декабря 14:30
Чемпионат Италии. «Рома» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Рома» – «Интер». Онлайн трансляция
4 декабря 19:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
5 декабря 21:45
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00