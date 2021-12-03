«Казалось, что игроков «Динамо» на один-два больше». Рангник признался – Лобановский вдохновлял его

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» назвал трех тренеров, которые повлияли на него

Интервью

Ральф Рангник / Фото - manutd.com

У «Манчестер Юнайтед» новый тренер. После сэра Алекса Фергюсона здесь не удалось развить свои карьеры ни Дэвиду Мойесу, ни Уле-Гуннару Сульшеру, так же как не удалось записать себе в актив еще один успешный проект Луи Ван Гаалу и Жозе Моуриньо.

Теперь на полгода «красных дьяволов» возглавил Ральф Рангник. Он привык выстраивать системы, приходить серьезно и надолго. Что получится из этого союза – посмотрим.

Уже много было сказано о том, скольких тренеров он вдохновил. Юрген Клопп, Юлиан Наггельсман, Томас Тухель – Рангник отыграл важную роль в их становлении в качестве тренеров. И посмотрите какого уровня они достигли сейчас.

Рангник был ментором для многих. Но кто был его примером для подражания, на кого равнялся сам немец?

Пресс-служба МЮ решила расспросить Рангника о трех тренерах, которые помогли ему на пути к статусу «профессора» футбола.

«Что же, да, стоит сказать, что было два или три человека, которые меня вдохновляли. Для начала это был мой хороший друг Хельмут Гросс. Он вдохновил не только меня, но и еще нескольких немецких тренеров. Он работал с любительскими командами. В обычной жизни он был инженером, строил мосты. Но, помимо этого он являлся, наверное, первым тренером в Германии, который действовал с четверкой защитников и ориентировал игру своей команды на мяч. Я встретил его, когда мне было 23-24 года. И он серьезно повлиял на мое дальнейшее развитие как тренера. После этого мы работали вместе в Зальцбурге и Хоффенхайме. Во время моей тренерской карьеры я в 1980-х также был под впечатлением «Милана» Арриго Сакки. Они не просто доминировали в европейском футболе, они стали создателями устойчивого, особенного, уникального стиля игры».

«И во время моего первого тренерского опыта, когда я работал в своем родном городе Бакнанг, то мы играли против «Динамо» Киев Валерия Лобановского. Я много раз рассказывал эту историю. Я был играющим тренером, играл в поле. После 10 минут игры я остановился и решил пересчитать игроков. Складывалось ощущение, что у «Динамо» было на один или два игрока больше, чем у нас. После матча я через переводчика поговорил с Валерием Лобановским. Он сказал мне, что его команда каждый день отрабатывает это: постоянный прессинг по всему полю. Я решил, что должен посетить его тренировки. После этого я понял почему они так играют. И понял, что так действительно можно играть. Если ежедневно отрабатывать это на тренировках».

во главе «Милана» выиграл чемпионат Италии и дважды Кубок европейских чемпионов, а потом со сборной Италии дошел до финала чемпионата мира-1994.

А о Валерии Лобановском вы и сами все прекрасно знаете. Пока только ему удалось вывести украинскую команду в полуфинал Лиги чемпионов. А то «Динамо» ведь могло играть в финале. И встретиться там с «Манчестер Юнайтед».

Но тогда в Барселоне МЮ с сэром Алексом встречался с «Баварией». И обыграл ее благодаря чудо-камбеку и позднему голу Сульшера.

Рангник пришел именно в «Манчестер Юнайтед». Занял место как раз Сульшера. Но что принесет этот приход немца нам только предстоит узнать.