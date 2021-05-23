«Реал» остался без трофеев впервые за последние 11 лет
Каземиро: «Мы ничего не выиграли, нужно что-то менять»
Бразильский опорник считает, что клубу нужны перемены
10:57
Карлос Каземиро / фото - getty images
Полузащитник «Реала» Карлос Каземиро поделился с AS переживаниями от упущенного чемпионства и поздравил «Атлетико» с победой:
«Нам нужно было выиграть и дождаться того, что произойдёт в параллельном матче, где играл «Атлетико». Они тоже победили. Они сделали то, что должны были сделать. Остаётся только поздравить их с чемпионством. Но самое главное — это мы. Мы боролись весь сезон. Несмотря на травмы, коронавирус и другие трудности. До конца мы бились за Ла Лигу и Лигу чемпионов. Все игроки гордятся этим тяжёлым сезоном. Но нужно что-то менять, раз мы не выиграли ни одного титула».
По результатам сезона, мадридский «Реал» занял второе место в Примере и не смог защитить титул чемпиона Испании.
Напомним, ранее «Атлетико» одержал верх над «Вальядолидом» и обеспечил себе победу во внутреннем первенстве.
Комментарии 0