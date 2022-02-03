Президент «Барселоны»: «Дембеле решил остаться до конца сезона, это не пойдет на пользу ни ему, ни клубу»
Каждый гол Дембеле стоил «Барселоне» 6 миллионов евро
Нападающий не ушел из команды
10:50
Фото: Marca
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле так и не покинул клуб зимой.
Испанские СМИ посчитали интересую статистику. Оказалось, что общая сумма за трансфер, зарплату игрока за указанный период и выплату агентских составила 179 миллионов евро. Каждый гол француза за каталонцев стоил им 6 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Всего на счету игрока 18 голов за «Барселону» в 87-ми матчах.
На данный момент хавбек поругался с руководством клуба из-за нежелания подписывать новый контракт. Он может больше не сыграть за каталонцев.
Летом его контракт завершается.
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