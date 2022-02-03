Каждый гол Дембеле стоил «Барселоне» 6 миллионов евро

Нападающий не ушел из команды

Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле так и не покинул клуб зимой.

Испанские СМИ посчитали интересую статистику. Оказалось, что общая сумма за трансфер, зарплату игрока за указанный период и выплату агентских составила 179 миллионов евро. Каждый гол француза за каталонцев стоил им 6 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Всего на счету игрока 18 голов за «Барселону» в 87-ми матчах.

На данный момент хавбек поругался с руководством клуба из-за нежелания подписывать новый контракт. Он может больше не сыграть за каталонцев.

Летом его контракт завершается.