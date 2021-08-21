Хавбек «Днепра-1» рассказал, почему отказался от трансфера в «Вильярреал»
КДК УАФ определил наказание для Пихаленка за матерные высказывания в адрес Монзуль
Рефери не потерпела такого поведения на поле
фото - СК Днепр-1
В матче 4 тура УПЛ хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок был удален с поля за нецензурные выражения в адрес рефери встречи Екатерины Монзуль.
КДК УАФ вынес свой вердикт игроку – двухматчевая дисквалификация.
Полузащитник пропустит предстоящие матчи с «Рухом» и «Металлистом 1925». Он сможет выйти на поле уже после перерыва на матчи сборных.
Ранее сам клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение.
Напомним, ранее полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк рассказал, почему отказался от трансфера в «Вильярреал».
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