КДК УАФ определил наказание для Пихаленка за матерные высказывания в адрес Монзуль

Рефери не потерпела такого поведения на поле

фото - СК Днепр-1

В матче 4 тура УПЛ хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок был удален с поля за нецензурные выражения в адрес рефери встречи Екатерины Монзуль.

КДК УАФ вынес свой вердикт игроку – двухматчевая дисквалификация.

Полузащитник пропустит предстоящие матчи с «Рухом» и «Металлистом 1925». Он сможет выйти на поле уже после перерыва на матчи сборных.

Ранее сам клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение.

Напомним, ранее полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк рассказал, почему отказался от трансфера в «Вильярреал».