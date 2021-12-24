КДК УАФ оштрафовал украинский клуб на 50 тысяч гривен

Разбирательства еще продолжаются

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В осеннем матче Второй лиги между «Сумами» и «Перемогой» произошла драка болельщиков, которую устроили фанаты гостей.

Игра проходила на стадионе «Альянс-Арена» в селе Байрак в Сумской области.

КДК УАФ принял решение оштрафовать «Перемогу» на 50 тысяч евро, но днепряне обжалуют это решение, так как не считает себя ответственными за инцидент.

А вот возможное наказание для принимавших встречу «Сум» пока не обсуждали. Разбирательства буду продолжаться, а о решении станет известно после Нового года.

Также ранее была информация, что инициатором драки стал президент «Перемоги», крикнувший фанатам соперника фразу: «Сумы, сос*ть».