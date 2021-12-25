КДК УАФ «подарил» «Динамо» и «Шахтеру» на Рождество штрафы

Известно, за что были наказаны украинские гранды

Фото - ФК Шахтер

КДК УАФ оштрафовал «Динамо» на 350 000 гривен и «Шахтер» на 50 000 по нескольким эпизодам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

КДК УАФ, рассмотрев дело по поводу проявлений расизма болельщиками ФК «Динамо» (Киев) во время матча 14-го тура чемпионата УПЛ 6 ноября 2021 года ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Ворскла» (Полтава), обязал ФК « Динамо» (Киев) оплатить обязательный денежный взнос в размере 250 000 гривен и обязал ФК «Динамо» (Киев) провести один матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022. За демонстрацию болельщиками ФК «Динамо» (Киев) и ФК «Шахтер» (Донецк) во время матча 10-го тура чемпионата УПЛ 3 октября 2021 года ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Шахтер» (Донецк) баннеров, унижающих честь и достоинство соперников, КДК УАФ применил к обоим клубам санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 000 гривен. КДК УАФ обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 гривен за безосновательные и некорректные высказывания помощника главного тренера ФК «Динамо» (Киев) Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча ФК «Мариуполь» (Мариуполь) – ФК "Динамо" (Киев).

УАФ также сняла три очка с клуба Второй лиги.