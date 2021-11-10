Кьеллини: «UEFA и FIFA должны пересмотреть календарь на следующие несколько лет»
Кьеллини: «Будущее европейского футбола все больше зависит от международных соревнований»
Защитник «Ювентуса» высказался о Суперлиге
19:59
Джорджо Кьеллини / Фото: Getty Images
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался об идее создания европейской Суперлиги. Его слова приводит Football Italia.
«Мы с президентом Андреа Аньелли говорили об этом несколько лет. Будущее европейского футбола все больше и больше зависит от международных соревнований, а не национальных чемпионатов. При всем уважении, игрок уровня «Юве» хочет играть на более высоком уровне. Спортсмены нашего уровня и, возможно, болельщики хотят видеть больше матчей на европейском уровне.
Мы достигли точки невозврата. Организации, клубы и игроки должны встретиться, чтобы реформировать календарь и создать новые соревнования, чтобы перезапустить этот вид спорта, который остается самым красивым в мире, но может стать еще лучше».
Ранее Кьеллини заявил, что футбольный календарь должен быть реформирован.
Комментарии 0