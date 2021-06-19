Кьеллини: «Когда выиграем группу, посмотрим, кто нам будет противостоять - Австрия или Украина»

Итальянцы уверены, что выйдут с первого места

Джорджо Кьеллини / фото - Goal

Защитник «Ювентуса» и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал о восстановлении от травмы и о потенциальных соперниках итальянцев в плей-офф Евро-2020. Слова защитника приводит официальный сайт UEFA.

«Я чувствую себя хорошо, ничего серьезного. Отдохну несколько дней, а потом посмотрим. Скажем так: я легко отделался. Мы прошли квалификацию в плей-офф, и сейчас хотим выиграть нашу группу. Когда выиграем группу, тогда будем смотреть, кто нам будет противостоять - Австрия или Украина».

Кьеллини получил повреждение в матч со сборной Швейцарии, но оно оказалось не серьезным. Тем не менее он не сможет помочь команде Роберто Манчини в воскресном матче с валлийцами.

Оба своих первых матча итальянцы выиграли с разгромным счетом 3:0. Впереди аппенинцев ждет игра со сборной Уэльса, которая тоже претендует на первое место в группе.

Напомним, два топ-клуба хотят подписать лидера сборной Италии.