«Ювентус» в волевом стиле победил «Специю» после того, как уступал 1:2. Коваленко на поле так и не появился
Кьеллини намерен сыграть на ЧМ-2022
Защитник не будет завершать карьеру
09:10
Фото: Sky Sports
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сообщил Football Italia, что хочет сыграть на ЧМ-2022 за сборную Италии.
«Все показатели говорят, что я в полном порядке. Если у меня все сложится хорошо в новом сезоне, и я продолжу выступать на таком же уровне, что и год ранее, я с такой же вероятностью попаду в итоговую заявку.
Однако, мне сейчас лучше думать о моем текущем положении в клубе, чем о будущем».
В следующем году Кьеллини будет 38 лет. Защитник продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года.
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