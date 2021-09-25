Кьеллини намерен сыграть на ЧМ-2022

Защитник не будет завершать карьеру

Фото: Sky Sports

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сообщил Football Italia, что хочет сыграть на ЧМ-2022 за сборную Италии.

«Все показатели говорят, что я в полном порядке. Если у меня все сложится хорошо в новом сезоне, и я продолжу выступать на таком же уровне, что и год ранее, я с такой же вероятностью попаду в итоговую заявку. Однако, мне сейчас лучше думать о моем текущем положении в клубе, чем о будущем».

В следующем году Кьеллини будет 38 лет. Защитник продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года.