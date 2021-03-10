Кьеллини намерен завершить карьеру в конце сезона

Джорджо Кьеллини / Фото: Twitter

Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может завершить карьеру в конце нынешнего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 36-летний центрбек сейчас раздумывает над этим решением, он пока не выбрал окончательный вариант. Но Кьеллини больше склоняется к тому, чтобы прекратить выступления за «Ювентус».

Контракт Кьеллини с «Ювентусом» завершается в июне 2020-го года.

Напомним, «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов в двухматчевом противостоянии с «Порту».