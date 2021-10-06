Кьеллини рассказал о любимом игроке сборной Испании

Защитнику не раз приходилось играть против «фурии»

Джорджо Кьеллини / фото - Marca

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против сборной Испании:

«Память о Евро-2020 все еще жива, и эти эмоции все еще в наших умах и сердцах. Тот матч с Испанией был сложным. Мы должны умно играть с мячом и без него. Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша. Предыдущие матчи с Испанией? Финал 2012 года в Киеве оставил самые неприятные воспоминания, а самые приятные остались после полуфинала последнего Евро. Лучше всего нам удался матч 2016 года, в котором мы беспрекословно доминировали. Из всех испанских игроков я всегда обожал Серхио Рамоса, но я хорошо знаю и Фернандо Торреса. Я играл против него много раз с самой юности, он был великолепным нападающим».

1/2 Евро-2020 закончилась в пользу итальянцев, которые лишь в серии пенальти смогли добыть победу.

А в решающем матче Евро-2012 в Киеве «Адзурру» ждал крах и разгром от «фурии» со счетом 0:4.

Уже сегодня, 6 октября команды сойдутся между собой в рамках полуфинала Лиги наций.

Напомним, тренер испанцев Луис Энрике назвал единственный способ победить действующих чемпионов Европы.