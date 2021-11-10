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Кьеллини: «UEFA и FIFA должны пересмотреть календарь на следующие несколько лет»

Итальянский защитник заявил, что футболисты не справляются
Футбол В Европе
17:50
Кьеллини: «UEFA и FIFA должны пересмотреть календарь на следующие несколько лет»
Джорджо Кьеллини / Фото: Twitter

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о плотности календаря в европейских футбольных лигах. Его слова приводит Rai Sport.

«У футболистов очень большая нагрузка, и у всех команд было меньше времени на восстановление минувшим летом. Все в такой ситуации, но ее необходимо исправить. Нужно пересмотреть календарь на следующие несколько лет, потому что игрокам, которые выступают в еврокубках и во внутренних чемпионатах, а также играют за национальные команды, очень тяжело. Мы надеемся, что нас услышат, и решение будет найдено. Это решение должно защитить здоровье игроков. Без самых важных футболистов шоу будет совсем другим».

Ранее стало известно, что Кьеллини пропустит матчи сборной Италии в ноябре.

Петр Приходько
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