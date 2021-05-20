Кендзера – лидер «Динамо» по количеству матчей в УПЛ, Бущан – по числу минут

Защитник и голкипер были важной частью команды в минувшем сезоне

Томаш Кендзера / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» завершило сезон с золотом украинской Премьер-лиги. Стало известно, кто получал наибольшее количество игровой практики в команде.

Лидером по числу матчей стал Томаш Кендзера. На его счету 25 поединков УПЛ в минувшем сезоне. Немного не хватило до защитника Николаю Шапаренко – 24 игры. Третью строчку поделили Георгий Бущан и Александр Караваев.

Поляк также возглавил список «динамовцев» по количеству попаданий в стартовый состав – 23. С 22 встречами с первых минут сезон завершили Бущан и Виталий Миколенко.

По общему числу сыгранных минут лучшим стал Бущан – 2 028. Кендзера провел 2 009 минут. Замкнул тройку Миколенко с 1 935 минутами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» в минувшем сезоне забило 17 мячей после 76-й минуты.