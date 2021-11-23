Кендзера: «Можно сказать, что «Бавария» все равно приехала основным составом»

Защитник поделился ожиданиями от игры с мюнхенцами

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера поделился ожиданиями от игры с «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Динамо» до сих пор не может забить в Лиге чемпионов, и это большая проблема. Почему так? Не говорили между собой в команде об этом?

«Конечно, мы хотим забивать мячи, ведь это в футболе самое главное. И еще не пропускать. В матче с «Баварией» нужно сделать все возможное для этого».

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«Сейчас Мистер рассказал нам на собрании об этом. Но если посмотреть на их состав, то из основы почти никто не выпал, только Киммих и Гнабри. Однако можно сказать, что «Бавария» все равно приехала основным составом».

Что скажешь о Роберте Левандовски?

«Он провел хороший год, да и прошлый тоже. И ему не дали «Золотой мяч». Я думаю, он заслужил его своей игрой на протяжении последних двух лет».

Начало матча – в 19:45. Встреча пройдет на НСК «Олимпийский».

Онлайн трансляция «Динамо» – «Бавария».