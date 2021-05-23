Яя Туре: «Поиграть год-два в «Динамо»? Это не проблема»
Кендзера: «Мы выиграли в Украине все, что только можно»
Защитник «Динамо» высказался об успешном сезоне киевлян
Томаш Кендзера / Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера высказался об успешном сезоне киевлян. Его слова приводит Meczyki.
«В Украине мы выиграли все, что только можно было выиграть: Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины. И это вполне заслуженно.
Мы также неплохо выступили в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов мы заняли третье место, уступив «Барселоне» и «Ювентусу», но напрямую попали в 1/16 финала Лиги Европы».
Ранее стало известно, что «Динамо» выставило на трансфер одного из легионеров.
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