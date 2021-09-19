Кендзера: «Не получалось многое реализовать. Победа далась нам тяжело»

Защитник «Динамо» – о матче с «Александрией»

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал пресс-службе клуба победу команды над «Александрией» (1:0) в 8-м туре УПЛ.

Томаш, ожидали, что матч будет таким тяжелым?

«Да, ведь мы знали, что эта команда всегда очень дисциплинирована, хорошо играет в обороне, и она это доказала на поле. Хотя у нас было много моментов для взятия ворот, но, к сожалению, мы их не реализовали. Поэтому победа далась нам тяжело. Непростой матч, но хорошо, что мы вырвали победу в концовке».

После первого тайма было видно, что легкой победы в этом матче не будет. Какие коррективы вносил Мирча Луческу?

«Мистер много говорил в перерыве. Мы готовились к этой игре три дня, знали, как должны действовать на поле, однако многое из запланированного не получилось реализовать на поле. Мистер указал на некоторые моменты, в которых нужно было действовать по-другому. Мы начали создавать голевые моменты, но не хватало реализации».

В предыдущем матче в конце игры после VAR отменили победный гол, а в этот раз VAR наоборот, в какой-то степени помог…

«Да, но жаль, что это не компенсирует потерянных очков в Лиге чемпионов. Хотя три очка в чемпионате не менее важны. Каждая игра для нас очень важна, и сегодня мы рады, что победили».

Такие моменты с VAR в компенсированное время отнимают и него нервов?

«Конечно, VAR добавляет волнений, непредсказуемости - никогда не знаешь, каким будет решение, где-то увидят офсайд – и гол не засчитан. Сегодня пенальти назначили потому что Рыбалка потянул за футболку Гармаша, хотя сначала арбитр в этом не был уверен».

Впереди матч за Суперкубок. С каким настроем к нему подходите?

«Такие игры всегда стоят особняком, каждый год все ждут матчей между «Динамо» и «Шахтером». Эта игра для нас важна еще и потому что на кону трофей. А мы хотим в этом сезоне снова собрать все трофеи».

«Динамо» продолжает лидировать в УПЛ.