Кендзера отыграл 100-й матч в УПЛ
Кендзера получил вызов в сборную Польши
Защитник после перерыва вернулся в состав «Кадры»
Томаш Кендзера / Фото - Theageoffootball
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши. 26-летний футболист попал в список игроков, опубликованный пресс-службой Польского футбольного союза.
«Кадра» начинает подготовку к Евро-2020. Главный тренер команды Паулу Соуза вызвал на сбор 27 исполнителей.
Отметим, что Польша попала в группу Е. Ей будут противостоять Словакия (14 июня), Испания (19 июня) и Швеция (23 июня).
Ранее Кендзера отыграл 100-й матч в украинской Премьер-лиге.
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