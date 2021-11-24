Кэррик: «Было не просто заставить работать всю команду»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал пресс-службе UEFA победу над «Вильярралом» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Не думаю, что мы надеялись приехать сюда и показать красивый футбол. Когда у команды серия плохих результатов, а игроки в плохой индивидуальной и командной форме, непросто заставить все работать.

Во многих отношениях это был лучший способ победить для меня. Запасные оказали огромное влияние».