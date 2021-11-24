«Манчестер Юнайтед» делал предложение экс-тренеру «Манчестер Сити»
Кэррик: «Было не просто заставить работать всю команду»
Тренер МЮ – о победе над «Вильярреалом»
24 ноября 13:29
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал пресс-службе UEFA победу над «Вильярралом» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы приехали сюда, чтобы победить. Я верил, что мы это сделаем, я верил, что мы готовы. Это была непростая игра – это сложный соперник. Думаю, парням сегодня иногда приходилось окапываться.
Не думаю, что мы надеялись приехать сюда и показать красивый футбол. Когда у команды серия плохих результатов, а игроки в плохой индивидуальной и командной форме, непросто заставить все работать.
Во многих отношениях это был лучший способ победить для меня. Запасные оказали огромное влияние».
МЮ гарантировал себе выход из группы ЛЧ.
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