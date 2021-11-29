Кэррик: «Я разочарован ничьей с «Челси»

Донни ван де Бек и Майкл Кэррик / Фото: Getty Images

И.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о ничьей с «Челси» (1:1) в 13-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит Sky Sports.

Я горжусь футболистами за то, как мы провели эту неделю. Мы в непростой ситуации, но постарались добиться максимума. Но все равно осталось горьковатое послевкусие. Мы приехали за победой. Поэтому, не стану врать, я немного раздосадован.

Я не думаю, что судья должен был ставить пенальти в наши ворота.

У «Челси» было много ударов, Де Хеа два раза выручил нас – мы это и ожидали перед матчем. В остальном мы чувствовали себя достаточно комфортно.

Конечно, мы хотим выступать лучше. Но я думаю, что мы хорошо оборонялись, винить ребят не за что.

Покидать этот стадион, ощущая разочарование из-за того, что для успеха не хватило немного, – это хороший знак»