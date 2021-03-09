Кессье может подписать новый контракт с «Миланом»

Франк Кессье / Фото - hammers.news

«Милан» готов предложить новое соглашение 24-летнему ивуарийскому хавбеку Франку Кессье. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.





Действующий контракт игрока с «россонери» рассчитан до лета 2022 года.





В нынешнем сезоне Кессье сыграл за «Милан» 36 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 ассиста.





Ориентировочная стоимость ивуарийца составляет €40 миллионов.



