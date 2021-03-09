«Милан» намерен подписать новый контракт с Кессье
Кессье может подписать новый контракт с «Миланом»
«Россонери» хотят удержать своего полузащитника
Франк Кессье / Фото - hammers.news
«Милан» готов предложить новое соглашение 24-летнему ивуарийскому хавбеку Франку Кессье. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Действующий контракт игрока с «россонери» рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Кессье сыграл за «Милан» 36 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 ассиста.
Ориентировочная стоимость ивуарийца составляет €40 миллионов.
Ранее сообщалось, что Кессье может оказаться в рядах «Вулверхэмптона».
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