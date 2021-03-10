Кейлор Навас: «После 4:1 ничего не изменилось, по прежнему уважаем «Барселону»

Кейлор Навас / Фото - UEFA

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Встреча состоится сегодня, 10 марта. Слова костариканца передает официальный сайт UEFA.

Мы готовы к этому матчу. Прекрасно провели первую игру и знаем, сколько сил придется отдать. Знаем, что должны выигрывать, чтобы пройти дальше. Для нас ничего не изменилось: мы по-прежнему глубоко уважаем «Барселону». Мы должны быть предельно сосредоточенны, выложиться без остатка и играть на победу. Хотим победить, а для этого надо атаковать. Любой мечтает играть в таких матчах. У нас высокая мотивация, мы уверены в своих силах и сделаем все, чтобы не попасть в ситуацию, которой соперник мог бы воспользоваться.

Напомним, первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу парижан. Это значит, что для прохода в следующую стадию французской команде достаточно не пропустить четыре мяча дома.

Игру Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча ПСЖ – «Барселона» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.