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Кейн: «BLM нужно продолжать»

Англичанин поддерживает распространение идеи
Евро Сборные
10:40
Кейн: «BLM нужно продолжать»
Харри Кейн / фото - Eurosport

Форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн высказал Evening Standart свое мнение об акции Black Lives Matter:

«Знаю, сейчас многие говорят, что эффекта от того, что мы встаем на одно колено, уже нет, однако я думаю, что нужно продолжать.

На нас смотрят миллионы людей. Вполне возможно, кто-то увидит нас впервые и спросит, а почему мы это сделали. Так мы поддержим распространение идеи».

Год назад, после убийства Джорджа Флойда сотрудником американской полиции во всем мире прошли акции в поддержку цветного населения. Футболисты многих европейских чемпионатов начали ставать на одно колено перед началом матчей, чтобы поддержать акцию и обратить внимание общественности на проблему.

На предстоящем Евро сборная Англии, где Кейн является капитаном, встретиться на групповом этапе со сборными Хорватии, Шотландии и Чехии.

Ранее Кейн сообщил, что не собирается выступать за «Тоттенхэм» до конца своей карьеры, и стало ясно, что нападающий, скорее всего, этим летом сменит клуб.

Напомним, Кейн поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

Павел Харченко
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Теги

Харри Кейн сборная Англии (футбол) Тоттенхэм

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