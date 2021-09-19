Кейн: «Было бы невероятно однажды побить те рекорды, которые поставил Гривз»

Легендарный экс-форвард сборной Англии ушел из жизни

Харри Кейн / Фото: Eurosport

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн высказался о смерти бывшего форварда «шпор» и сборной Англии Джимми Гривза. Его слова приводит Sky Sports.

«Хочу выразить наши соболезнования семье и близким друзьям Джимми. Это печальный день. Он играл за «Тоттенхэм» и «Челси», поэтому, надеюсь, мы покажем отличный футбол в его честь. Джимми был невероятным игроком, бомбардиром, легендой клуба и страны. Пугает, насколько он был хорошим игроком. Было бы невероятно однажды попытаться побить те рекорды, которые он поставил. Я встречался с ним в 2017 году».

Гривз является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», на его счету 266 голов в 379 матчах. Также Гривз выступал за «Челси», «Милан» и «Вест Хэм». В составе сборной Англии становился чемпионом мира в 1966-м году. в 57-ми матчах за национальную команду забил 44 мяча.

В сезоне 1962/63 Гривзу удалось забить 37 мячей в АПЛ, никому из форвардов «Тоттенхэма» никогда не удавалось подобное.