Бэйл и Кейн в огне. «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»
Кейн и Сон побили рекорд АПЛ 26-летней давности
Дуэт из «Тоттенхэма» вошел в историю
Фото: twitter.com/SpursOfficial
«Тоттенхэм» в матче 27 тура АПЛ дома разгромил «Кристал Пэлас» (4:1).
Один из мячей забил Харри Кейн, а голевой пас ему отдал Сон Хын Мин. Эта связка в 14-й раз в нынешнем сезоне привела к голу и таким образом, они стали рекордсменами АПЛ, сообщает Opta.
До них 13 результативных действий в сезоне делила связка «Блэкберна» Алан Ширер и Крис Саттон в победном для команды сезона 1994/95.
Также дубль в матче оформил Гарет Бэйл.
«Тоттенхэм» выиграл третий матч подряд.
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