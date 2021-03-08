Кейн и Сон побили рекорд АПЛ 26-летней давности

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«Тоттенхэм» в матче 27 тура АПЛ дома разгромил «Кристал Пэлас» (4:1).

Один из мячей забил Харри Кейн, а голевой пас ему отдал Сон Хын Мин. Эта связка в 14-й раз в нынешнем сезоне привела к голу и таким образом, они стали рекордсменами АПЛ, сообщает Opta.

До них 13 результативных действий в сезоне делила связка «Блэкберна» Алан Ширер и Крис Саттон в победном для команды сезона 1994/95.

Также дубль в матче оформил Гарет Бэйл.

«Тоттенхэм» выиграл третий матч подряд.