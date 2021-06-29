Кейн рассказал о переговорах с «Тоттенхэмом» относительно своего будущего
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Англия прошла Германию в 1/4 финала Евро-2020
Фото: Twitter UEFA
Форвард сборной Англии Харри Кейн высказался о победе команды над Германией (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит The Telegraph.
«Невероятный день, невероятный матч. Слышать такой «Уэмбли» – мы это никогда не забудем.
Любая команда будет считать нас опасным соперником. Конечно, мы хотим пройти до конца. С кем бы мы ни играли – мы будем готовы».
Напомним, все команды из «группы смерти» уже покинули Евро-2020.