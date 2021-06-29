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Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»

Англия прошла Германию в 1/4 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
29 июня 22:50
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Фото: Twitter UEFA

Форвард сборной Англии Харри Кейн высказался о победе команды над Германией (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит The Telegraph.

«Невероятный день, невероятный матч. Слышать такой «Уэмбли» – мы это никогда не забудем.

Любая команда будет считать нас опасным соперником. Конечно, мы хотим пройти до конца. С кем бы мы ни играли – мы будем готовы».

Напомним, все команды из «группы смерти» уже покинули Евро-2020.

Петр Приходько
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Теги

Харри Кейн Англия – Германия

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