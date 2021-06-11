Кейн может стать одноклубником Зинченко. «Ман Сити» предлагает игроку астрономическую зарплату

Лучший форвард АПЛ готов идти на повышение

Харри Кейн / фото - Marca

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн может вскоре стать частью «Манчестер Сити», сообщает журналист Nicolo Schira.

«Горожане» предпринимают попытки переманить англичанина к себе, и готовы предложить ему пятилетний контракт с зарплатой в 16 миллионов евро. Если Кейн примет предложение, то у него будет второй по величине оклад в клубе. На первом месте – Кевин Де Брюйне, который получает в Манчестере 20 миллионов евро.

Ранее Кейн заявил, что не собирается до конца карьер играть в составе «шпор». Нападающий явно изголодался по трофеям, ведь достижения на клубном уровне могут сделать форварда кандидатом на Золотой мяч.

В минувшем сезоне Кейн вытащил кризисный «Тоттенхэм» в Лигу Конференций, став лучшим бомбардиром и ассистентом английского чемпионата.

Напомним, «Тоттенхэм» запросит за Кейна 150 миллионов евро.