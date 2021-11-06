Конте: «Тоттенхэм» много лет не побеждает. Для меня это большой вызов»
Кейн: «Назначение Конте показывает наши большие амбиции»
Форвард высоко ценит нового наставника
13:10
Фото: The Telegraph
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился мыслями о назначении главным тренером Антонио Конте.
«Честно говоря, это показывает большие амбиции. Его резюме говорит само за себя.
Все знают, как высоко о нем думают. И что он сделал в футболе как тренер. Нужно уважать это».
Кейн хотел уйти летом из «Тоттенхэма» из-за неопределенности внутри команды.
Конте уже выиграл первый матч во главе «шпор».
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