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Кейн: «Недавно меня называли лучшим в мире»

Форвард рационально воспринимает критику в свой адрес
Футбол Евро-2020
09:12
Кейн: «Недавно меня называли лучшим в мире»
Харри Кейн / фото - Insider Voice

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн рассказал Goal какой критике он подвергается из-за своих выступлений на текущем чемпионате Европы:

«Во мне сомневаются далеко не первый раз за всю мою карьеру. Но это часть нашей работы. Я уже говорил, что нападающие проходят через разные периоды – бывают моменты, когда ты забиваешь в каждом матче, а любое твое касание превращается в забитые мячи. А потом наступает период, когда не все складывается идеально. Возможно, на этом турнире пока все так и происходит.

Люди быстро меняют мнение. Не так давно я выиграл «Золотую бутсу», меня называли лучшим в мире, люди сходили с ума по мне.

Вера в себя имеет огромное значения, и я всегда в себя верил. Я могу не забивать 10 или 15 матчей, но потом я найду момент, чтобы отличиться.

Дело в том, что ты пытаешься выйти на пик в правильное время. На таком турнире нужное время – это плей-офф».

Пока что, у Кейна 0 результативных действий на этом Евро. Но, на самом деле, в этом нет ничего странного, ведь тренер «львов» Гарет Саутгейт предпочитает очень оборонительный стиль футбола, где после одного забитого мяча команда садится в оборону и защищает минимальное преимущество.

Но голы к 27-летнему форварду еще придут. Не просто так англичанин стал лучшим бомбардиром и ассистентом минувшего чемпионата Англии, так что свои мячи Кейн еще забьет.

Напомним, «Манчестер Сити» готов отказаться от Кейна этим летом и подождать еще год.

Павел Харченко
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Теги

Англия – Германия Харри Кейн Гарет Саутгейт

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