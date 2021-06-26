Кейн: «Недавно меня называли лучшим в мире»

Харри Кейн / фото - Insider Voice

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн рассказал Goal какой критике он подвергается из-за своих выступлений на текущем чемпионате Европы:

Люди быстро меняют мнение. Не так давно я выиграл «Золотую бутсу», меня называли лучшим в мире, люди сходили с ума по мне.

Вера в себя имеет огромное значения, и я всегда в себя верил. Я могу не забивать 10 или 15 матчей, но потом я найду момент, чтобы отличиться.

Дело в том, что ты пытаешься выйти на пик в правильное время. На таком турнире нужное время – это плей-офф».