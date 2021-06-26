Кейн: «Недавно меня называли лучшим в мире»
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн рассказал Goal какой критике он подвергается из-за своих выступлений на текущем чемпионате Европы:
«Во мне сомневаются далеко не первый раз за всю мою карьеру. Но это часть нашей работы. Я уже говорил, что нападающие проходят через разные периоды – бывают моменты, когда ты забиваешь в каждом матче, а любое твое касание превращается в забитые мячи. А потом наступает период, когда не все складывается идеально. Возможно, на этом турнире пока все так и происходит.
Люди быстро меняют мнение. Не так давно я выиграл «Золотую бутсу», меня называли лучшим в мире, люди сходили с ума по мне.
Вера в себя имеет огромное значения, и я всегда в себя верил. Я могу не забивать 10 или 15 матчей, но потом я найду момент, чтобы отличиться.
Дело в том, что ты пытаешься выйти на пик в правильное время. На таком турнире нужное время – это плей-офф».
Пока что, у Кейна 0 результативных действий на этом Евро. Но, на самом деле, в этом нет ничего странного, ведь тренер «львов» Гарет Саутгейт предпочитает очень оборонительный стиль футбола, где после одного забитого мяча команда садится в оборону и защищает минимальное преимущество.
Но голы к 27-летнему форварду еще придут. Не просто так англичанин стал лучшим бомбардиром и ассистентом минувшего чемпионата Англии, так что свои мячи Кейн еще забьет.
Напомним, «Манчестер Сити» готов отказаться от Кейна этим летом и подождать еще год.