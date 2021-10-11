Отбор на ЧМ-2022. Кендзера забил за сборную Польши, Монзуль отработала на матче сборной Англии
Кейн – о судействе Монзуль: «Этот случай должен стать первым из многих»
Украинская арбитр отработала на матче отбора на ЧМ-2022 с участием сборной Англии
11 октября 11:36
Екатерина Монзуль / Фото - УАФ
Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался в своем твиттере о работе украинской судьи Екатерины Монзуль на матче отбора на чемпионат мира-2022 против Андорры (5:0).
Впервые на матче сборной Англии работала женщина-арбитр. Этот случай должен стать первым из многих. Нам удалось войти в историю и сделать еще один шаг к чемпионату мира.
Ранее назначение Монзуль на матч поддержал и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
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