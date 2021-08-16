«Тоттенхэм» может подписать форварда «Лидса»
Кейн попал в заявку «Тоттенхэма» на следующий матч
Лондонцы сыграют в квалификации Лиги конференций
13:27
Фото: Sky Sports
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может сыграть в ближайшем матче команды.
Он попал в заявку «шпор» на матч квалификации Лиги Европы против «Пасуш Феррейры», сообщает Sky Sports. Матч состоится 19 августа.
Ранее Кейн не попал в заявку на матч АПЛ против «Ман Сити». СМИ сразу же предположили, что это связанно с уходом из клуба.
Сообщалось, что «Ман Сити» намерен купить Кейна, но его не хочет отпускать владелец клуба. За него просят 150 миллионов фунтов.
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