Кейн попал в заявку «Тоттенхэма» на следующий матч

Лондонцы сыграют в квалификации Лиги конференций

Фото: Sky Sports

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может сыграть в ближайшем матче команды.

Он попал в заявку «шпор» на матч квалификации Лиги Европы против «Пасуш Феррейры», сообщает Sky Sports. Матч состоится 19 августа.

Ранее Кейн не попал в заявку на матч АПЛ против «Ман Сити». СМИ сразу же предположили, что это связанно с уходом из клуба.

Сообщалось, что «Ман Сити» намерен купить Кейна, но его не хочет отпускать владелец клуба. За него просят 150 миллионов фунтов.