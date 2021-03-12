Кейн повторил рекорд «Тоттенхэма» благодаря дублю в ворота «Динамо»

Харри Кейн / Фото: twitter.com/Squawka

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн отметился дублем в матче 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». Общее количество голов в этом розыгрыше еврокубка достигло восьми.

Это повторение рекорда по результативности «шпор», сообщает в своем Twitter Squawka Football. До Кейна это достижение покорялось Мартину Чиверсу (сезоны 1971-1972 и 1972-1973) и Мартину Питерсу (сезон 1973-1974).

В следующем матче АПЛ «Тоттенхэм» встретится с «Арсеналом», который в своем матче Лиги Европы выиграл у «Олимпиакоса».