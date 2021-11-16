Кейн сравнился с Линекером по количеству голов за сборную Англии. До лучшего бомбардира в истории – 5 мячей
Кейн: «Пройти квалификацию на чемпионат мира нелегко – посмотрите на другие группы»
Англия сумела выйти на мундиаль напрямую
Харри Кейн / Фото: ВВС
Форвард сборной Англии Харри Кейн высказался о победе своей команды над Сан-Марино (10:0) в последнем матче отбора на ЧМ-2022. Слова нападающего приводит ВВС.
«Все решалось в последней игре, мы рассчитывали победить и проделали отличную работу. Пройти квалификацию нелегко — посмотрите на другие группы. Когда мы выигрываем, люди списывают соперников со счетов, но пройти дальше — фантастическое чувство.
Каждый раз, когда ношу футболку сборной Англии, я горжусь. Когда забиваю гол, это одно из лучших чувств, которые я испытываю в своей карьере».
Напомним, Кейн, оформив покер, побил рекорд, который держался 113 лет. Кроме того, форвард догнал Гари Линекера по количеству голов за сборную Англии (48) и подбирается к лучшему бомбардиру в истории – Уэйну Руни.
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