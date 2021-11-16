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Кейн: «Пройти квалификацию на чемпионат мира нелегко – посмотрите на другие группы»

Англия сумела выйти на мундиаль напрямую
Футбол Чемпионат мира по футболу
14:25
Кейн: «Пройти квалификацию на чемпионат мира нелегко – посмотрите на другие группы»
Харри Кейн / Фото: ВВС

Форвард сборной Англии Харри Кейн высказался о победе своей команды над Сан-Марино (10:0) в последнем матче отбора на ЧМ-2022. Слова нападающего приводит ВВС.

«Все решалось в последней игре, мы рассчитывали победить и проделали отличную работу. Пройти квалификацию нелегко — посмотрите на другие группы. Когда мы выигрываем, люди списывают соперников со счетов, но пройти дальше — фантастическое чувство.

Каждый раз, когда ношу футболку сборной Англии, я горжусь. Когда забиваю гол, это одно из лучших чувств, которые я испытываю в своей карьере».


Напомним, Кейн, оформив покер, побил рекорд, который держался 113 лет. Кроме того, форвард догнал Гари Линекера по количеству голов за сборную Англии (48) и подбирается к лучшему бомбардиру в истории – Уэйну Руни.

Петр Приходько
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Харри Кейн сборная Англии (футбол)

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