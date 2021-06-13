Кейн рассказал, как Англия планирует побеждать Хорватию

Англичанин хочет завершить сильный сезон хорошим турниром

Харри Кейн / фото - Goal

Форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн рассказал официальному сайту UEFA о предстоящем матче со сборной Хорватии:

«Само собой, если начнем турнир с победы, то это обеспечит нам хорошие позиции перед игрой с Шотландией. И все же это продолжительный турнир, и одним матчем его не выиграть. Надо набраться терпения, гнуть свою линию. Думаю, мы достаточны сильны, чтобы выйти из группы. Хорватия – прекрасная сборная с богатым опытом. У нее много фантастических футболистов, которые играют в ведущих клубах и топовых матчах. Одолеть такую команду сложно, но мы считаем, что нам это более чем по силам, если выполним все то, над чем работали в атаке, обороне и при стандартных положениях».

Минувший клубный сезон стал для Кейна одним из лучших в карьере на индивидуальном уровне. Нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии, что до этого удавалось только двум игрокам.

Для «Тоттенхэма» прошедшая кампания не была такой удачной, поэтому что бы претендовать на индивидуальные трофеи Кейну нужен триумф со сборной.

Первый матч на чемпионате Европы англичане проведут против хорватов на Евро-2020 на Уэмбли.

Видеотрансляция матча Англия – Хорватия. Начало – в 16:00.

Текстовая трансляция встречи Англия – Хорватия.

Напомним, тренер «львов» Гарет Саутейт поделился ожиданиями от матча.