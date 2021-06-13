Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Кейн рассказал, как Англия планирует побеждать Хорватию

Англичанин хочет завершить сильный сезон хорошим турниром
Футбол ЕВРО-2020
11:45
Кейн рассказал, как Англия планирует побеждать Хорватию
Харри Кейн / фото - Goal

Форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн рассказал официальному сайту UEFA о предстоящем матче со сборной Хорватии:

«Само собой, если начнем турнир с победы, то это обеспечит нам хорошие позиции перед игрой с Шотландией. И все же это продолжительный турнир, и одним матчем его не выиграть. Надо набраться терпения, гнуть свою линию. Думаю, мы достаточны сильны, чтобы выйти из группы.

Хорватия – прекрасная сборная с богатым опытом. У нее много фантастических футболистов, которые играют в ведущих клубах и топовых матчах.

Одолеть такую команду сложно, но мы считаем, что нам это более чем по силам, если выполним все то, над чем работали в атаке, обороне и при стандартных положениях».

Минувший клубный сезон стал для Кейна одним из лучших в карьере на индивидуальном уровне. Нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии, что до этого удавалось только двум игрокам.

Для «Тоттенхэма» прошедшая кампания не была такой удачной, поэтому что бы претендовать на индивидуальные трофеи Кейну нужен триумф со сборной.

Первый матч на чемпионате Европы англичане проведут против хорватов на Евро-2020 на Уэмбли.

Видеотрансляция матча Англия – Хорватия. Начало – в 16:00.

Текстовая трансляция встречи Англия – Хорватия.

Напомним, тренер «львов» Гарет Саутейт поделился ожиданиями от матча.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Нидерланды - Украина Харри Кейн сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
Футбол ЕВРО-2020
12:43
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
Футбол ЕВРО-2020
12:42
Депай выбрал себе новый клуб
Депай выбрал себе новый клуб
Футбол ЕВРО-2020
12:35
Коронавирус в стане сборной Португалии
Коронавирус в стане сборной Португалии
Футбол ЕВРО-2020
12:20
Похоже, Украина готова к сегодняшнему матчу. Шевченко разобрал тактику сборной Нидерландов
Похоже, Украина готова к сегодняшнему матчу. Шевченко разобрал тактику сборной Нидерландов
Футбол ЕВРО-2020
11:35
Экс-игрок «Динамо»: «Ярмоленко на Евро будет рвать и метать»
Экс-игрок «Динамо»: «Ярмоленко на Евро будет рвать и метать»
Футбол ЕВРО-2020
11:15

Новости: Футбол

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
ЕВРО-2020
12:43
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
12:42
Бред продолжается? Сопернику сборной Украины предъявили претензии касательно формы на Евро-2020
Бред продолжается? Сопернику сборной Украины предъявили претензии касательно формы на Евро-2020
Евро-2020
12:41
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
12:40
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
ЕВРО-2020
12:39
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
12:38
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
ЕВРО-2020
12:37
Депай выбрал себе новый клуб
Депай выбрал себе новый клуб
ЕВРО-2020
12:35
Коронавирус в стане сборной Португалии
Коронавирус в стане сборной Португалии
ЕВРО-2020
12:20
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Все новости

Анонсы

Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
08:15
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
11:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
16:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
18:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00