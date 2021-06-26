Кейн рассказал о переговорах с «Тоттенхэмом» относительно своего будущего
Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн рассказал Sky Sports о своем будущем и о концентрации во время Евро-2020:
«Если честно, находясь в сборной Англии, я полностью сконцентрирован на ней. Моим агентом является мой брат, но за последние несколько недель мы поговорили лишь раз. Он пожелал мне удачи на Евро.
После матчей я связываюсь с клубным физиотерапевтом, чтобы удостовериться, что все в порядке. Других контактов с «Тоттенхэмом» нет. Мне желают удачи, но личные вопросы с клубом мы сейчас не обсуждаем.
Так что меня не очень волнует весь этот шум. Когда я в сборной Англии, то стараюсь помогать парням и быть лидером. Я должен лучше узнавать ребят, помогать молодым игрокам. Кажется, этого и так достаточное количество причин для беспокойства, чтобы волноваться о чем-то еще, кроме сборной Англии.
Когда ты не забиваешь, то люди начинают разглядывать каждую клеточку твоего тела, чтобы выяснить, в чем причина. Возможно, на этом турнире так и происходит. Если я буду полностью честным, то скажу, что вообще не читал СМИ во время Евро».
В концовке минувшего сезона англичанин попрощался с болельщиками «Тоттенхэма» и заявил, что не планирует играть за «шпор» до конца карьеры.
После этого в СМИ появилось много слухов по поводу будущего Кейна. Претендентами на игрока называли «Реал», МЮ, ПСЖ, «Челси», но самыми настойчивыми оказались боссы «Манчестер Сити», которым срочно нужен новый центрфорвард. Если президент «шпор» Даниэль Леви не упрется рогом, то вскоре нападающий может переехать именно в Манчестер.
Напомним, ранее Кейн высказался о критике в свой адрес.
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