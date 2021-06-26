Кейн рассказал о переговорах с «Тоттенхэмом» относительно своего будущего

Харри Кейн / фото - BeSoccer

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн рассказал Sky Sports о своем будущем и о концентрации во время Евро-2020:

После матчей я связываюсь с клубным физиотерапевтом, чтобы удостовериться, что все в порядке. Других контактов с «Тоттенхэмом» нет. Мне желают удачи, но личные вопросы с клубом мы сейчас не обсуждаем.

Так что меня не очень волнует весь этот шум. Когда я в сборной Англии, то стараюсь помогать парням и быть лидером. Я должен лучше узнавать ребят, помогать молодым игрокам. Кажется, этого и так достаточное количество причин для беспокойства, чтобы волноваться о чем-то еще, кроме сборной Англии.

Когда ты не забиваешь, то люди начинают разглядывать каждую клеточку твоего тела, чтобы выяснить, в чем причина. Возможно, на этом турнире так и происходит. Если я буду полностью честным, то скажу, что вообще не читал СМИ во время Евро».