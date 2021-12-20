Кейн: «Разочарованы ничьей с «Ливерпулем», у нас были более опасные моменты»

К тому же в концовке «Тоттенхэм» не реализовал численное большинство

Харри Кейн / Фото: Getty Images Лидер «Тоттенхэма» Харри Кейн высказался о ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в 18-м туре АПЛ. Слова форварда приводит ВВС. «В целом у нас были более опасные моменты, поэтому мы возвращаемся домой слегка разочарованными из-за того, что не смогли победить. Игра была тяжелой. Мы здорово отреагировали на отставание в счете».

Напомним, «Тоттенхэм» остался на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, но у команды Конте есть целых матча в запасе.

Петр Приходько